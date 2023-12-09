Ricardo Quaresma'dan olay Talisca ve Ronaldo sözleri! "Gelecekte Beşiktaş'a..."

Beşiktaş tarihine damga vurmuş kulübün yaşayan efsanesi Ricardo Anrade Quaresma Bernardo, Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Türkiye'ye gelen Portekizli süper star, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
''BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM''
"Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, ''Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak.'' ifadelerini kullandı.