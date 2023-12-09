Ricardo Quaresma'dan olay Talisca ve Ronaldo sözleri! "Gelecekte Beşiktaş'a..."

"BEŞİKTAŞ DAİMA KALBİMDE VE HATAYIMDA OLACAK"

Portekizli yıldız Bein Sports'a verdiği röportajda Beşiktaş'ı çok özlediğini belirterek, "İstanbul'a gelip stadyuma yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Stadyumu görünce 'Her şey burada başladı' dedim çocuklarıma. Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak. Türkiye de benim için çok özel ve çok önemli bir yer. Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum." ifadelerini kullandı.