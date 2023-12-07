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Mutlaka kazanmalıyız

Usta hoca, “F.Bahçe’yi mutlaka yenmemiz gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok” dedi ve ekledi: En başta taraftarımıza çok güveniyorum. Futbolcularıma da sonuna kadar inanıyorum

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Mutlaka kazanmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı futbol takımının dün gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok kritik bir maça çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Önemli bir maça çıkacağız. Bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Buradaki farkındalığımızı da sahaya dökmemiz gerekiyor. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım " şeklinde konuştu.

BASIN OLMAZSA OLAMAZ

Çalımbay "Ben en başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş... Hiçbiri mazeret değil" ifadelerini kullandı. Fırsat buldukça antrenmanları basına açmak istediklerini aktaran Çalımbay, "Ben kapatmaktan yana değilim. Biz her şeye açığız. Zaten bu işler artık Feyyaz'ın üstünde. Feyyaz'ın da iyi bir şekilde yapacağına inanıyorum. O da sizlerin içinden gelen birisi. İki tarafı da çok iyi anlar. Basın olmazsa hiçbir şey olmaz. Basının da olması gerekiyor. Biz basın için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

ARAT'LA HENÜZ GÖRÜŞMEDİK

Teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçilen Hasan Arat ile henüz bir araya gelmediklerini ifade ederek, "Başkan 8 Aralık Cuma günü buraya gelecek. Görüşeceğiz ve takımla tanışacak" diyerek sözlerini tamamladı.

BİRLİKTE ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞI

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağız. Bu, yıllardan beri Beşiktaş'ta görülmeyen bir şey. Çok güzel bir şey. Biz bir araya gelince güldük. Geldiklerinden dolayı çok mutlu oldum. Hep beraber en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

SAKATLARIN DURUMU BELİRSİZ

Sakatları bulunan oyuncuların son durumuna da değinen Rıza Çalımbay, "Onların kararını doktor verecek. Şu anda Rosier ve Masuaku antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net öğreniriz. Tayyip Talha takımla çalışıyor ancak henüz hazır değil. Eric Bailly'nin durumuna bakıyoruz. Maç gününe kadar karar vereceğiz" dedi.

KARTAL HIRSLI

Ligde 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise derbinin taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rosier, Masuaku, Rashica ve Yakup Arda Kılıç, antrenmana katılmadı.

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