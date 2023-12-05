Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada; Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı paylaşıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaşımızın 35. Başkanı seçilen Başkanımız Sayın Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim"
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı