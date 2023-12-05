Haberler Beşiktaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada; Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı paylaşıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:22
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada; Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı paylaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaşımızın 35. Başkanı seçilen Başkanımız Sayın Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim"

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

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