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MKE ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Beşiktaş maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta müsabakasında Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Rıza Çalımbay ile 2'de 2 yapan Beşiktaş, Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü'nü yenerek üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle mücadelenin ilk 11'leri ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 18:03
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MKE ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Beşiktaş maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta?

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı 3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efekan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Umut, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyar, Muleka, Aboubakar

SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.

RIZA ÇALIMBAY'IN HEDEFİ 3'TE 3

Sırasıyla Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü deplasmanından galip dönmesi halinde Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da galip gelmiş olacak. Başakşehir ve Samsunspor karşısında 3 puan alan Çalımbay, ligde üst sıralar ile farkı kapatmak için galibiyet serisi gerektiğini dile getirmişti. Öte yandan siyah-beyazlılarda göreve başladıktan sonra çıktığı ilk 3 lig müsabakasını da kazanan tek Türk teknik direktör, 2007-2008 sezonunda Ertuğrul Sağlam olmuştu.

📈 TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU 📈

BEŞİKTAŞ TARAFTARI STADYUMDA OLACAK

Zorlu müsabaka öncesi Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar neticesinde Beşiktaş taraftarı müsabakayı tribünden takip edebilecek. İki takım arasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar sebebiyle uzun süredir rakip taraftarlar deplasman tribününe giriş yapamıyordu. Alınan karara göre sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanacak maçta da Ankaragücü taraftarları, Tüpraş Stadyumu'ndaki yerlerini alabilecek.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

MKE Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ CANLI | Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
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