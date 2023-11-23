Kartal zirve sever

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, Adana ve Mersin'de siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu, önemli açıklamalarda bulundu. "Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş'ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var. Beşiktaş'ımızı yaşatan her yerde, Beşiktaş'ımızın formasıyla dolaşan bütün Beşiktaşlıların yüzlerini güldürmek için bu kutsal göreve talibiz. Beşiktaş'ımız hepimizin umutları olmuştur. Kartalımızın yine zirvede uçmasını istiyoruz" dedi.

BAŞIMIZ HER ZAMAN DİK

Adalı şöyle devam etti: "Beşiktaşlı adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez, başı daima diktir. Biz altyapısı örnek, tesisi, tapusu, taşınmazıyla kısaca mali gücüyle bağımsız bir Beşiktaş istiyoruz. Okuluna, işine Beşiktaş formasıyla giden, mutlu bir camia istiyoruz. İşte bizim hayalimiz bunlar. Tüm kongre üyelerimizi göreve davet ediyorum. Ben ve arkadaşlarımız bunları yapabileceğimizi söylüyoruz. Artık vakit, icraat vakti. Beşiktaş'ımızı yüceltme vakti. Artık vakit, her cephede bir olma vakti. Vakit, Kara Kartal'ı zirveye taşıma, ayağa kaldırma vaktidir."

HAYAL SATMIYORUZ

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde hayal satmadan, gerçekçi hedeflerle ilerlemek zorundayız. Bu nedenle plan ve projelerimizi keskin bir şekilde kısa ve orta vadeli olarak ayırdık. Önümüzdeki 1,5 sene içinde en büyük ve en öncelikli projemiz, futbol takımını ayağa kaldırmaktır. Unutmayın ki bugün gündemde seçim varsa ilk nedeni futbol takımımızın durumudur.

DAHA ÖNCE YAPTIK YİNE YAPACAĞIZ

Efsanemiz Şifo Mehmet futbolun başında olacak. Rıza Çalımbay hocamızla da birlikte futbol takımımızı ayağa kaldıracağız. Takımın kalitesini yükselteceğiz. Bizim yapacaklarımızın kanıtı, birilerine çektirip servis ettirilen fotoğraflar ya da sosyal medya paylaşımları değildir. Daha önceki görevlerimizde yaptıklarımızdır. Getirdiğimiz isimlerin hepsi dünya yıldızlarıdır. Maddi olarak sağladığımız ve feda ettiğimiz katkılardır.

HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Biz bütünleşirsek sadece rakiplerimizle yarışırız. Sadece hakkımızı yemeye çalışanlarla mücadele ederiz. Beşiktaş'ımızın artık en ufak başarısızlığa, zaman ve itibar kaybına asla tahammülü yoktur. Göreve geldiğimizde söylemlerimizin her an hayata geçtiğini de göreceksiniz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi ve yükselişi daha ilk gününden hissedeceksiniz.

STAT 52 BİN KİŞİLİK OLACAK

Hiçbir Beşiktaşlıya hayali projelerden bahsetmeyeceğiz. Biz koltuk düzeninin değiştirilmesiyle stadımızın kapasitemizi 52 bine çıkaracağız. Misafir takım tribününü alt ve üst olmak üzere ikiye bölüp rakip takım taraftarlarının ses düzenini ikiye bölmek istiyoruz. Kartal Yuvası organizasyonumuzu da yeniden yapılandıracağız.