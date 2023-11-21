SON DAKİKA - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu...

Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçında Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç sakatlık yaşadı.

Öte yandan Kosovalı futbolcu Milot Rasciha da ülkesinin milli takım antrenmanında sakatlandı.

Beşiktaş'ın resmi hesabından 3 oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde...

Futbol A Takımımızın Sakaryaspor ile oynadığı özel maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Yakup Arda Kılıç'ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.