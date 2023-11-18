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Beşiktaş Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 14:32
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Beşiktaş Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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