Beşiktaş Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak.