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Beşiktaş'ta Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Yılport Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antremanla maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 19:03
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Beşiktaş'ta Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile 26 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı ikinci antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki 30 dakikası basına açık olan idman, oyuncuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman, pas çalışması ve el topu oyunuyla devam etti.

Masuaku, Zaynutdinov ve Ghezzal, sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Cenk Tosun, Salih Uçan ve Aboubakar ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca genç takımdan Yakup Arda Kılıç, Abdülmecid Dönmez, Serkan Emrecan Terzi, Aytuğ Batur Kömeç ve Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.

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