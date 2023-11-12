Beşiktaş RAMS Başakşehir canlı izle! Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Başakşehir, 12. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip Başakşehir ise güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Maçın CANLI anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Bahtiyor, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINA ÇIKTI!

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, bu mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahada yer aldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluştu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıktı. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemiyor.