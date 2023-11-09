Amir Hadziahmetovic: Karanlık günler geçiriyoruz!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1'lik skorla mağlup olurken mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE AMIR'IN AÇIKLAMALARI:

Takım olarak karanlık günler geçiriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için bir kaç galibiyete ihtiyacımız var."

Bir kötü maç daha oldu! İşler ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım işleri değiştiririz. Böyle olmuyor, taraftarları kızdırıyoruz.