Kocadağ: Ben hazırım!

Beşiktaş'ta yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde öne çıkan isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Çebi'nin "Kazansam da, kaybetsem de seçime girerim" sözlerinin ardından, Asbaşkan Emre Kocadağ da başkan adaylığı için yeşil ışık yaktı. bein sports'a konuşan başarılı yönetici, "Güçlü yönetim ve güçlü kadro ile ben hazırım" dedi. Siyahbeyazlılarda başkanlık seçimi 3 Aralık pazar günü yapılacak.

ADİL YÖNETİLİRSE, FARK KAPANIR

A Spor'a konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde ligdeki puan farkının kapanabileceğine yönelik açıklamasının hatırlatılmasının ardından, "Tabii ki puan farkları geçmiş sezonlarda kapandığını gördük. Adaletli bir yönetim gerçekleşirse saha içinde... Geçen haftalarda da görüyoruz, puan kaybettirmemek için elinden geleni yapan bir anlayış var. O noktada adil bir yönetim sahada görürsek, bu puan farkları kapanır" ifadelerini kullandı.