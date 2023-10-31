Haberler Beşiktaş Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri: Bir tek seyirci var!

Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri: Bir tek seyirci var!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmayı ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun, Fotomaç Gazetesi'ndeki o yazısı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 06:50
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Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri: Bir tek seyirci var!

Stat dolu, seyircinin kafası şampiyonlukta değil. Futbolcuların da kafası öyle.. Maksat bu maçtan galip çıkmak... Hem seyirci gergin, hem futbolcu gergin. Beşiktaş tarihinin en önemli kongrelerinden birini yapacak. Ya uzun yıllardır süre gelen (Süleyman Seba'dan sonra) sistem devam edecek, yani Beşiktaş'ı bu hale getiren çürümüş sistem sürecek ya da düzgün bir başkan idaresinde Beşiktaş yavaş yavaş düzlüğe çıkacak. Kongre üyeleri ne kadarı hür iradesine bağlı ne kadarı bindirilmiş kıtalardan oluşuyor ne kadarı Beşiktaş'ı düşünerek rey verecek, göreceğiz.

Transferde harcanan paralar Beşiktaş'ta kambur. Ama dün iç transferde anlaşılamayan iki yerli futbolcuyla galip geldi Beşiktaş. Biri Salih Uçan diğeri Cenk Tosun… Siyah-beyazlılar iyi oynamadı, kazandı. Karşılarındaki Gaziantep de iyi oynamadı. İki tane pozisyonu var. Bir tanesi çok net, kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Gaziantep oynadığı futbola göre bu stattan puan çıkarabilir miydi? Hayır... Çıkarsaydı hak etmiş olur muydu? Hayır... Beşiktaş, bir tık daha iyi mücadele edip oynayarak maçı kazandı o kadar. Bu arada Beşiktaş seyircisini tebrik etmek lazım.. Öyle veya böyle maça gelerek vazifesini sonuna kadar yapıyor. Yıllardır görevini yapmayan yöneticilere, yıllardır yapmayan futbolculara rağmen…

Böyle kolay bir maçta hakem nasıldı derseniz, kötü demeyeceğim çünkü çok kötüydü. Verdiği kartlar rezalet… Akşam seyrederse acaba 'ah' der mi zannetmiyorum. Ama atılan ve kart yiyen futbolcular yalnız 'ah' demiyorlar, Allah diyorlar!.. Bu hakemler de yollarına ve maçların da içine etmeye devam ediyorlar.

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