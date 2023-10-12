Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çıkmazı!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çıkmazı!

Beşiktaş'ta bu sene gösterdiği performansla küllerinden doğan Portekizli oyuncu Gedson Carvalho Fernandes takımın dinamosu konumunda. Club Brugge maçında omzunun üstüne düşen ve sakatlanan Portekizli yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle ligde 4, Avrupa'da da 1 maçı kaçırdı. 24 yaşındaki oyuncunun derbiye yetişememe durumu ise teknik heyetin moralini bir hayli bozmuş durumda. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çıkmazı!

Beşiktaş'ta tüm gözler 21 Ekim Cumartesi günü G.Saray ile oynanacak debi karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında gelen şok Lugano yenilgisi de bardağı taşıran son damla olmuştu. Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin de seçim kararı almasının ardından şimdi de sakat oyuncuların durumu keyifleri kaçırıyor. Özellikle de omuzundaki sakatlığı sebebiyle 4 Süper Lig, 1 de UEFA Konferans Ligi maçını kaçıran Gedson Fernandes'in durumu teknik heyetin de sabrını taşırdı.

İlginizi çekebilir 👉 Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda?

TARAFTAR DA SABIRSIZ

İstifa eden Güneş'in, Lugano maçı öncesi "Gedson iyileşmişti ama şimdi de ayak bileğini burktu" açıklaması birçok farklı yorumu da beraberinde getirdi. Gedson'un mutsuz olduğu iddiaları yüksek sesle dile getirilirken, takımın orta sahadaki en etkili oyuncusunun yer almadığı maçlarda Kartal'ın verimsiz bir futbol ortaya koyması da eleştirilerin dozunu artırdı. Öyle ki Lugano maçını tribünden izleyen ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Gedson için teknik heyet kadar Beşiktaşlı taraftarlar da artık sabırsızlanıyor.

KRİTİK MAÇTA OLMALI

Burak Yılmaz yönetimindeki teknik heyet, kulüp doktorlarıyla bir araya gelerek Gedson Fernandes'e milli ara döneminde yoğun bir tedavi programı uygulanmasını ve Portekizli yıldızın en geç hafta başında takıma dahil olarak duruma getirilmesini istedi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Gedson'un bu kritik karşılaşmada görev yapmasını istiyor. Genç oyuncunun pazartesi günü takıma katılması durumunda hafta sonuna kadar idman eksikliğini gidermesi ve deplasmandaki zorlu mücadelede takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Gedson Fernandes bu sezon 9 resmi maçta görev yaparken, bu periyotta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Portekizli oyuncu Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 47 maçta 4 gol ve 9 asistlik performansla toplam 13 gole direkt olarak katkı sağladı.

İlginizi çekebilir. 👉 Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

DİĞER
Son dakika Fenrebahçe haberi: Sebastian Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! İşte merak edilen o rakam...
Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası sonrası Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı
Bizim Çocuklar Hırvatistan deplasmanında!
UEFA'dan F.Bahçe'ye dev övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çebi'den 4 saatlik kongre zirvesi
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ | Dul, yetim aylığı, evde bakım maaşına ikramiye var mı?
SON DAKİKA DEPREM | 12 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Modric'ten flaş Arda Güler sözleri Modric'ten flaş Arda Güler sözleri 00:42
Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın! 00:42
Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki... 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor 00:41
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 00:41
Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım" 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42