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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hırvat basınından Igor Tudor iddiası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası yeni hoca büyük merak konusu haline gelirken Hırvat basınından Igor Tudor iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 23:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 07:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hırvat basınından Igor Tudor iddiası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in ayrılığının ardından gündeme flaş bir isim geldi.

Hırvat basınından Germanijak'tan Izak Ante Sucic imzali haberde Beşiktaş'In Igor Tudor ile ilgilendiği aktarıldı.

Yer alan haberde Beşiktaş'ın teknik heyetine uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i kattığı belirtildi.

Bu gelişmenin sonrasında Tudor'un Beşiktaş'a gelmesinin an meselesi olduğu aktarıldı.

Burak Yılmaz'ın ise Igor Tudor'un takımın başına resmen gelmesi halinde yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği vurgulandı.

TÜRK FUTBOLUNA HAKİM

Yer alan haberde Hırvat teknik adamın daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldığı ve bu nedenle Türk futboluna hakim olduğu vurgulandı.

Igor Tudor, son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştırmıştı.

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Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası!
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