BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hırvat basınından Igor Tudor iddiası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in ayrılığının ardından gündeme flaş bir isim geldi.

Hırvat basınından Germanijak'tan Izak Ante Sucic imzali haberde Beşiktaş'In Igor Tudor ile ilgilendiği aktarıldı.

Yer alan haberde Beşiktaş'ın teknik heyetine uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i kattığı belirtildi.

Bu gelişmenin sonrasında Tudor'un Beşiktaş'a gelmesinin an meselesi olduğu aktarıldı.

Burak Yılmaz'ın ise Igor Tudor'un takımın başına resmen gelmesi halinde yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği vurgulandı.

TÜRK FUTBOLUNA HAKİM

Yer alan haberde Hırvat teknik adamın daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldığı ve bu nedenle Türk futboluna hakim olduğu vurgulandı.

Igor Tudor, son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştırmıştı.