Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın durumu belli oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, İstanbulspor maçında sakatlanan Salih Uçan'ın durumu belli oldu.

Kulüpten oyuncuyla ilgili açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.