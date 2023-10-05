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Beşiktaş maçı EXXEN CANLI İZLE | Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Lugano'yu konuk edecek. David Fuxman, Beşiktaş - Lugano maçında görev yapacak. Yapılan sorgularda, "Beşiktaş maçı ne zaman?, Beşiktaş - Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı canlı izle, Beşiktaş'ın rakibi hangi ülke takımı?, Lugano hangi ülkenin takımı?, Beşiktaş uefa maçı ne zaman?" ifadelerine yer verildi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:40
Beşiktaş maçı EXXEN CANLI İZLE | Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - LUGNAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş'ın muhemel 11'i: Ersın, Rosier, Amartey, Colley, Onur, Amır, Salih, Chamberlain, Rashica, Muleka, Aboubakar

Lugano'nun muhtemel 11'i: Saıpı, Hajdarı, Espınoza, Hajrızı, Marques, Grgıc, Alıseda, Sabbatını, Macek, Cımıgnanı, Vladı

GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR

Karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

MERT GÜNOK OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor. Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti. Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes ile son 2 müsabakada forma giyemeyen Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.

CENK TOSUN EN GOLCÜ OLMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekipte Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu'nu 12'şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.

Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş'ın, Avrupa'daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.

DAVİD FUXMAN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Lugano mücadelesinde İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.

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