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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Beşiktaş, Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Kritik maçta Beşiktaş'ın 8, Konya'nın 3 eksiği bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 17:10
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Konyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA

Siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut gibi isimler Konyaspor karşısında süre alamayacak.

KONYASPOR'DA 3 EKSİK

Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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