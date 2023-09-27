İyi idare ediyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerden kendisine yöneltilen "istifa" tezahüratları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün ekonomisinin düzelmeye başladığı ortamda muhaliflerin göreve gelme arzusunun taraftarlarda karşılık bulabileceğini vurgulayan Çebi, taraftarların "istifa" diye bağırmalarının sebebini bilmediğini dile getirerek, "Tribünlerde maçın bitimine 3 dakika kala istifa diye bağırmasınlar. Maç bittikten sonra futbolcularımız soyunma odasına girsinler. Ben maç bittikten sonra 15 dakika daha statta beklerim. Ondan sonra bana bağırmaya başlasınlar" ifadelerini kullandı.

İYİ TRANSFERLER YAPTIK

Başkan Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Her cuma günü öğleden sonra herkesi buraya beklediğimizi söyledim ama gelen sayısı sıfır. Gelip anlatsınlar, gerçekten ne istediklerini bilmiyorum. Konu ekonomiyse, düzgün gidiyor. Yapılanların karşılığını sportif ve ekonomik olarak göreceğiz. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını diliyorum. İyi transferler yaptık. Trabzonspor'a 3-0 yenildiğimizde kahroldum. Ama Trabzon gitti Hatay'a yenildi. Futbol böyle. Sabırla sezon sonunu beklemek lazım."

Eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın Jean Onana transferi hakkında yaptığı "Senin geçmişine baktığın ve herkesin istediği Onana, Everton'a giden Amadou Onana. Aldığın ise Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen Jean Onana" açıklamasıyla ilgili de konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı: "Bunu söyleyen kişinin aklınca kinaye ve espri yapmış olduğunu görüyoruz. Espri ve kinaye yapmamışsa aklından zoru var demektir. Umarım kinaye yapmaya çalışmıştır ama ne pahasına? Bir de bu kişi Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Yoktu burada bu beyefendi ama tekrar çıktı ortaya. Onunla da savaşmaya devam ederiz."

VİCDANIM ÇOK RAHAT

Siyah -beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın 1 kuruşunu bile boşa harcamadım! Bu konuda vicdanım çok rahat! Kafamı yastığa çok rahat koyuyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "Onana'nın, Lens maçı paylaşımıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Hoca oynatmıyorsa, mutlaka oyuncuya bir mesaj veriyordur."

TARAFTAR BANA SAHİP ÇIKMADI

Bazı kişilerin her alanda Beşiktaş'a zarar vermek istediklerini ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Mesale Galatasaray taraftarının bana ettiği küfürleri ben unutmadım. Çok şükür bizim taraftarlarımız başka kulübün başkanına küfür etmedi. Ama ben orada küfür yiyorsam, Beşiktaş taraftarının bana sahip çıkmasını beklerdim. Token konusunda da sosyal medyada bazı kişilerin bu işlerde nemalanamamasının sonuçlarını görüyoruz" diye tepki gösterdi.

5 MAÇTA SONUÇ BİÇMEK YANLIŞ

Çebi, transferler hakkında da "Yeni transferlerin takıma uygun olduğuna inanıyorum. Hepsini zaman gösterecek. Biraz sabır. Birçok takım 13. sıradan gelip şampiyon olmuştur. 5 maçta sonuç biçmek doğru değil. Bu arada transfer döneminde 2 oyuncu vardı. Rakiplerin bize çalım attığını söylemişler, sonrasında tepkiler başladı. Ama bu isimlerden biz vazgeçmiştik" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ TOKEN SATIŞA SUNULDU

Beşiktaş Kulübü, token satışı için kripto para borsası Paribu'yla iş birliğine gitti. Düzenlenen basın toplantısı sırasında satışa sunulan tokenlar rekor sürede satıldı. Beşiktaş Token için uzun süre beklediklerini, bunun sebebi olarak da Beşiktaş taraftarının ve yatırımcıların zarar görmesini engellemek olduğunun altını çizen Çebi, "Bu operasyonun içinde her firma olmak istedi. Birisi 10 verdi, diğeri 20 verdi ama ben temelini hissedemedim. İstediğim teminat mektuplarında gerekli desteği görmedim. Paribu'dan bu desteği gördüm. O günlerde 50'ler 60'lar havada uçuyordu. Bu işin doğruluğunu zaman gösterecektir" dedi. Paribu CEO'su Yasin Oral da, "Kilitsiz tokenlar 3 saniyede satıldı. Çok uzun soluklu bir proje olacak. Burada en önemli husus kasaya ilk gün girecek miktar değil, sürekli bir gelirin olması. Birçok örnekte bunların olmadığını görüyoruz. Bu anlaşmanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ne olacağını düşünerek hareket ediyoruz biz" yorumunu yaptı.