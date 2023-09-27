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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Üzgün ve kızgınım

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Bu tip bir oyun olmaması gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, üzgün ve kızgın olduğunu ifade etti. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 22:41 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 23:18
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Üzgün ve kızgınım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün çok hatamız oldu. Yediğimiz gollerin şaşkınlığı içinde devam ettik. Rakibe uzaktık. Kötü goller yedik. Hem üzgünüm hem de kızgınım. Bu tip bir oyunun olmaması gerekiyordu."

"RAKİBİN OYUNUNA YENİK DÜŞTÜK"

"Aslında 2 pozisyon biz hücuma çıktığımızda, kaptırdığımız toplardan rakibe uzak kaldık ve 2 gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken, rakibin oyununa yenik düştük. Rakibin oynamasına izin verdik. Top kazanmak için agresif, sert oynamadık. Oynadığımız oyun şekli kazanmaya yetmedi. Kötü goller yedik. Rakibe bunu vermemek gerekiyordu. Bu tip oyun olmaması gerekiyordu. Kızgın ve üzgünüm. Tercihlerimiz, beklentilerimiz karşılık bulmadı."

"OYUNCULARI DEĞERLENDİRECEĞİM!"

"Oyuncular ellerinden geleni yaptılar, yeterli, yetersiz... Değerlendireceğim! İlk 3 golü yiyeceksek, hiç çalışmayalım, oynamaya da gerek yok!"

YÖNETİMİN OYUNCULARLA SORUNU YOK"

"Taraftar kaybettiğinizde tepki gösterir. Yönetimin, oyuncularla bir sorunu yok. Transferler yapılmış, bitmiş. İstifa edince yönetim ne olacak? Şimdi eldeki oyuncularla ne yapacağımızı düşüneceğiz. Oyuncuların, yönetimden beklediği bir şey yok. Çünkü her şey yapılıyor. Sorumluluk sahada oyuncularda ve bende."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Hedefimiz şampiyonluğa oynamak. 6 maçta 8 puan kaybettik ama seri yapmak gerekiyor. Pes etmek yok, ayağa nasıl kalacağız kısmına bakacağız. Aynı oyuncular çok daha iyi oynayacak. Oynamazlarsa, ben çekeceğim sorumluluğu."

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