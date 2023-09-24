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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal: En iyi performansımı gösteremedim!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Siyah beyazlıların yıldız ismi Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:45
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal: En iyi performansımı gösteremedim!

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün en iyi Ghezzal'ı gösteremedim ama geri döndüğüm için mutluyum. İlk 45 dakika zor geçti, daha sonrasında daha iyi olduk. Taraftarımız her zaman stadımızda, bizi çok fazla destekliyorlar. Desteği hiçbir zaman çekmiyorlar. Karakter gösterdik. 1-0'dan sonra taraftarımız çılgın desteğine devam etti. Onlara çok fazla ihtiyacımız var. Geri dönmek, 3 puan almak güzel. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon önümüzdeki maçlarda bize öz güven verecektir."

"Zor deplasmanlar oynayacağız. Adana ve Konya maçları zor maçlar olacak. Ama biz Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Kaliteli bir takımız. Oynayan tüm arkadaşlar yüzde yüzünü verecektir. Bu süreçte odaklanmamız ve maç maç bakmamız lazım. Kazanmak için yüzde yüzümüzü vermemiz lazım"

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