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Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Club Brugge'a konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan, mücadele sonrası köşesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 07:41 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 07:42
Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

FATİH DOĞAN - Kafamda sorular!

Gençleri her zaman desteklerim. Özellikle altyapıdan gelmişse sahada görmekten büyük keyif alırım. Ama Beşiktaş'la birlikte grubun favorisi gösterilen Brugge deplasmanın ağır yükünü Demir Ege'ye yüklenmesine anlam veremedim.

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Kafamda maçla ilgili çok soru var. Yeni transferler Onana, Chamberlain sahada olmaması Demir Ege'nin fazlalığı mı yoksa Avrupa'da nice büyük maçları yemiş yutmuş diğerlerinin noksanlığı mı? Çok bilinmeyenli denklem gibi!

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

İkinci yarıya başlayan ev sahibi takımın fırtınasında futbolcuların çoğu alabora oldu! Amir, Muleka, Demir Ege, Masuaku ve golde rakibini kaçıran Rosier çöktü.

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Kalede Mert, birkaç kritik pozisyonda Erick Baily olmasa skor başka yerlere gelebilirdi. Geçen sene Beşiktaş orta sahası mevcutlarıyla bu baskıyı kaldıramayacak kadar kibar ve kırılgandı.

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Maalesef halen kırılgan. Sahadaki 45-60 arasındaki dağılmışlık hissi izleyen herkese "Şenol hoca geç kalmadan bir şeyler yap" dedirtmiştir. Gelen gol bu baskının sonucuydu.

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Beşiktaş'ın Brugge deplasmanından rakibin hatası ya da Bahtiyar'ın direnç göstermesiyle başlayıp Cenk'in golüyle beraberliği koparması tabela açısından başarılı görülebilir, hatta sayılabilir.

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Ancak oyun ve tercih edilenlerin performansı açısından ciddi bir eleştiriyi ve sorgulamayı takım ve Şenol Güneş hak ediyor.

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Özellikle Muleka'nın vasatı aşamayan oyununu görünce Cenk Tosun, Rebic, orta sahada Chamberlain'in tecrübesine ve kalitesine haksızlık ediyoruz gibi geldi.

Fatih Doğan Club Brugge - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Soru net; hazır değillerse niye hazır değiller, hazırlarsa niye sahada değiller?

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