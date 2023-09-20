Beşiktaş Avrupa'da en uzun süreli galibiyet serisini sürdürmenin peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da üst üste en fazla 6 maç kazandı. Beşiktaş, bu performansa ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında 6'da 6 yaparak ulaştı.

Bu sezon Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i de 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 mücadeleden de galip ayrılan siyah-beyazlılar, D Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge'ü de mağlup ederek en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak.

DAHA ÖNCEKİ REKOR 5 GALİBİYET

Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 5 galibiyet alarak galibiyet serisi yakaladı.

Organizasyonda 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı takım, ardından play-off turunda iki maçta Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 2-0 ve 4-0, grup mücadelesinde de Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 ve Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın üst üste 5 maçlık galibiyet serisi aynı sezon grupta Portekiz ekibi Porto karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle son buldu.

AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında en uzun süreli yenilmezlik serisine 2010-2011 sezonunda (8 maç) ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Alman teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çekti.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Faroe Adaları'nın Vikingur takımını 3-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Üçüncü eleme turunda Viktoria Plzen ile ilk maçta 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Play-off turunda HJK Helsinki'yi 2-0 ve 4-0'lık skorlarla yenen Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk 2 maçta da CSKA Sofya ve Rapid Wien'i mağlup etti ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki üçüncü maçında Porto'ya mağlup olarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi başaramadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE AVRUPA'DA ÜST ÜSTE 7 MAÇ YENİLMEDİ

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 7 maçlık yenilmezlik serisine, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında oynadığı karşılaşmalarda ulaştı.

Beşiktaş, 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen penaltı atışları sonucunda Fransız ekibine elendi.

Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla tarihe geçti.

Grup aşamasında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da Nisan 2017 ve Şubat 2018'de oynadığı 7 müsabakada da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

Beşiktaş'ın bu serisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih karşısında yaşanan 5-0'lık yenilginin ardından son buldu.