Beşiktaş'ta 2023 yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Beşiktaş'ta başkanlık için aday olan isimlerin ne kadar çok olursa o kadar iyi olacağını belirten Ahmet Nur Çebi, "Olağanüstü seçim isteyenler var. Bunların olması bize zarar vermez, bize katkı sağlar. Adayları üzecek bir şey yapamamam gerektiğini biliyorum. Onlara ben 'başkanım' diye hitap edeceğim. Onlara destek vereceğim, onları kucaklayacağım. Sandığı koyarız gerekli değerlendirmeyi yaparız. Gerekirse seçime de gideriz. Konu Beşiktaş ise gerisi benim için teferruattır" diye konuştu.

'BU HAKEMLER GİTSİN' DEDİM!

Siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Çebi, teknik direktör Şenol Güneş döneminde futbol takımının performansına değinerek "24 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik aldık. Biz bu sene şampiyon olacağız. Futbolcularımızı rahatsız edecek davranışlar içinde bulunmayalım" şeklinde konuştu. MHK'ya da eleştiride bulunan Çebi şöyle devcam etti: "MHK'nın içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyor, yapamıyorlar. Bunların kafası karışık. 'Bu hakemler gitsin' diyen tek kulüp başkanıyım. Diğer kulüplerin hakemlerle ilgili ağzını açmaya hakkı yok. Bunu bir tek ben söyleyebilirim.

SPONSORUMUZ HAZIR!

Stat sponsorluğunda sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yaklaşık 1 hafta içerisinde kulübümüze yakışır firmalar ile yaptığımız anlaşmamızı sizlerle paylaşacağım. Kulübümüze en yakışır şekilde anlaşmamızı kısa sürede neticelendireceğiz" dedi. Siyah-beyazlılarda bugün saat 10.30'da Akatlar'da Tüzük Tadil kongresi yapılacak.

ÇEBİ'DEN KISA KISA

Taraftarımıza saygısızlık yapmadım. Manipüle edilen taraftarlarımız olduğunu ifade ettim. Taraftarlarla beni karşı karşıya getirme amacınız varsa bunu yapmayın. Hatamız olursa söyleriz, özür dilemesini biliriz.

Her konuşmamızda TFF'den ceza yiyoruz. Bu iş nereye gidecek bilmiyoruz. VAR kayıtlarını açıklayın dedik, karşımızda bir DUVAR var. Ben federasyonla mücadele ederken arkamda yeteri kadar durulmuyor.

Transfer dönemi boyunca kulüpte işimin başındaydım. Sessizliğim Beşiktaş içindi. Taraftarlarımız beni mazur görsünler. Mülk satmadık. Kendimizi buna göre ayarlayarak transfer çalışmaları yaptık.

Ben barış çubuğu uzattım. Başkan adaylarının yıpratılmasını istemiyorum. Sosyal medyada troller var. Orada aileme edilen küfürlerden rahatsız oluyor musunuz? Bana edilen küfürlere karşı olarak bir şey söylediniz mi?

Yatırımcı bulabilirsek Paşamandıra'ya tesis yapmak istiyoruz. Samet Aybaba'nın başlattığı bir operasyondur. Kendisine teşekkür ediyorum. Şan Ökten Tesisleri'ne imar almak için uğraşıyoruz.

BORÇ 6.7 MİLYAR TL

Beşiktaş'ın dünkü Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL. Başkan Çebi ise konuyla ilgili olarak, "Açıklanan borcun içinde yaklaşık 400 milyonu vergi anlamında kayda geçirilmiştir. Ayrıca alacakları ve kasamızdaki çeklerle bu borcun 6 milyar olduğunu görmeniz mümkündür" dedi.

ARAT: ESER ORTADA IŞIK GÖRÜNMÜYOR

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hasan Arat, Başkan Çebi'ye kürsüden yanıt verdi. Arat, "Siz dilediğiniz kişiye dilediğiniz şekilde iftira atamazsınız. Beşiktaş'ı kimse kendi çiftliği gibi yönetemeyecek. Bu göreve yeni gelmediniz, 12 yıldır en üst düzeyde bu görevdesiniz. Bu camia şans verdi. Eser ortada, ışık pek de görülmüyor. Bana 'Bu kulüp babanızın çiftliği mi?' diye cümle sarf ettiniz. Babam memurdu, çiftliği yoktu; bana sadece onur ve şeref bıraktı. Bir daha babam hakkında böyle bir lafı ağzınıza almayın" ifadelerini kullandı.

YAMANTÜRK: KULÜBÜ ARAP VE RUSLAR MI YÖNETSİN!..

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Ahmet Nur Çebi ile kurul öncesi görüştüklerini belirterek, "Biz kimseye işini öğretme yetkimiz de haddimiz de yok" dedi. Yamantürk, "Biz Beşiktaş'ın, Arap veya Rus zenginler tarafından alınıp dünyanın en pahalı kulüplerinden bir tanesi olmasını mı istiyoruz, yoksa kendi özünü kaybetmeyen, kimliğini koruyabilen ve ekonomik yönetimini akıllıca yönetebilen bir kulüp mü istiyoruz?" diye konuştu.