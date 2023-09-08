Eric Bailly: Şenol Güneş'e güvendim

Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı son isim olan Eric Bailly, Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük etkenin Şenol Güneş olduğunu söyledi. Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli oyuncu, "Şenol Güneş'le Trabzonspor'da beraber çalışan Zokora'yla çok konuştum. Bana Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş'le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim, onun hakkında hep iyi şeyler duydum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Beşiktaş F.Bahçe ve G.Saray'a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Geçen sene ligi G.Saray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum. Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maçı kazanmak için çıkacağız. Deneyimlerimi taşımak ve kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde."

"ZAHA BENİ G.SARAY'A ÇAĞIRDI"

Buraya gelmeden önce Zaha'yla konuştum. Zaha karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu Onun G.Saray'a gittiğini biliyordum, o da beni G.Saray'a getirmek istiyordu. Manchester United'de daha önce beraber oynadığım Fred'in de Fenerbahçe'ye gittiğini gördüm. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum.

"BABAM TAM BİR FUTBOL AŞIĞIYDI"

Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi. Hayatımı değiştiren olay Burkina Faso'daki turnuvada gerçekleşti. Avrupa'daki Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcileri de bu turnuvayı izleyenler arasındaydı.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Son Kartal Eric Bailly, resmi twitter hesabından Beşiktaş camiasına seslenerek "Güveninizi kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Bailly, M. United kulübünü de unutmadı ve 'Daima Kırmızı' başlığıyla şu paylaşımı yaptı: "İnanılmaz anılardan, olağanüstü takım arkadaşlarımdan ve kupalardan sonra ayrılırken en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu bölüm kapanıyor olabilir ama dostluklar ve anılar sonsuza kadar kalbimde kalacak."