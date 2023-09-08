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Beşiktaş yeni transferler için 360 milyon lira harcadı

9 oyuncu için 15 milyon euro harcayan, Saiss’ten 2.5 milyon euro kazanan Kartal, yeni kadrosunu ise 12.5 milyon euro’ya (360 milyon TL) kurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş yeni transferler için 360 milyon lira harcadı

Siyah-beyazlılar bu sezon yeni kadrosunu kurmak için 12.5 milyon euro (360 milyon TL) para harcadı. Beşiktaş, transfer ettiği 9 futbolcuya bonservis olarak 15 milyon euro öderken, sadece Romain Saiss'ten 2.5 milyon euro kazandı. En fazla bonservis 5 milyon 250 bin euro ile Rashica'ya ödendi. Amartey, Onana, Rebic, Emrecan Bulut, Zaynutdinov, Chamberlain, Tayfur Bingöl ve Bailly için toplamda 12.5 milyon euro bonservis ödendi. Saiss, Redmond, Welinton, Atiba N'Koudou, Dele Alli, Muhayer, Maxim ve Kerem Kalafat ayrıldı.

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