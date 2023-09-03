TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi! "Her konuda anlaştık!"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta David Luiz ismi gündeme gelmişti.

Siyah-beyazlılarda Futbol A.Ş yöneticisi Tarkan Ser transferle ilgili son gelişmeleri duyurdu.

TRT Spor'un haberine göre Ser, "David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz." dedi.