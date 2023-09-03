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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi! "Her konuda anlaştık!"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta David Luiz transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Futbol A.Ş Yöneticisi Tarkan Ser, Brezilyalı stoperle her konuda anlaştıklarını duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:41 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:59
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi! "Her konuda anlaştık!"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta David Luiz ismi gündeme gelmişti.

Siyah-beyazlılarda Futbol A.Ş yöneticisi Tarkan Ser transferle ilgili son gelişmeleri duyurdu.

TRT Spor'un haberine göre Ser, "David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz." dedi.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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