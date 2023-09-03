TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi! "Her konuda anlaştık!"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta David Luiz ismi gündeme gelmişti.
Siyah-beyazlılarda Futbol A.Ş yöneticisi Tarkan Ser transferle ilgili son gelişmeleri duyurdu.
TRT Spor'un haberine göre Ser, "David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz." dedi.
Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.