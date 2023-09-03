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Beşiktaş'ta Avrupa telaşı! Kartal o transferi yetiştirme derdinde

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, stoper arayışları için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar Verona’da oynayan Isak Hien için İtalyan kulübüne teklif yaptı. Kartal, transferi UEFA Konferans Ligi listesine yetiştirmeye çalışıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta Avrupa telaşı! Kartal o transferi yetiştirme derdinde

Beşiktaş, hem Süper Lig'de, hem de UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Transferi Konferans Ligi listesine yetiştirmeye çalışan siyah-beyazlılarda bu mevki için ilk hedef İtalya Serie A takımlarından Verona forması giyen Isak Hien...

Takvim'in haberine göre; transfer sürecini yürüten Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın 26 yaşındaki İsveçli stoper için İtalyan kulübüne 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında.

Hien'in Verona ile olan kontratı 2026'da sona erecek.

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