Beşiktaş'ta Avrupa telaşı! Kartal o transferi yetiştirme derdinde

Beşiktaş, hem Süper Lig'de, hem de UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Transferi Konferans Ligi listesine yetiştirmeye çalışan siyah-beyazlılarda bu mevki için ilk hedef İtalya Serie A takımlarından Verona forması giyen Isak Hien...

Takvim'in haberine göre; transfer sürecini yürüten Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın 26 yaşındaki İsveçli stoper için İtalyan kulübüne 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında.

Hien'in Verona ile olan kontratı 2026'da sona erecek.