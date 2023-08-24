Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş için Eric Dier iddiası!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş için Eric Dier iddiası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların gündemine dair flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. Yer alan haberlerde Beşiktaş'ın, İngiliz yıldız Eric Dier ile ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş için Eric Dier iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberede Siyah- Beyazlı takımın Tottenham forması giyen İngiliz stoper Erick Dier ile ilgilendiğini öne sürdü.Haberde Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği ve İngiliz kulübü ile resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Dier'ın da şartların oluşması durumunda Beşiktaş forması giymeye sıcak bakabileceği vurgulandı. Tottenham ile olan sözleşmesinin son yılına giren ve Ada ekibinin kadrosunda düşünmediği tecrübeli stoperin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ın 18 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcu için Tottenham'ı uygun bir bedele ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Dier konusunda önümüzdeki günlerde daha somut adımların atılması bekleniyor. Dier, Tottenham formasıyla geçen sezon 42 maçta sahaya çıkıp 2 gol,1 asiste imza attı.
DİĞER
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası sıralama güncellendi: İşte ülke puanında güncel durum…
Milyonların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Verratti adım adım Cimbom'a geliyor!
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Günter operasyonu!
Kartal Avrupa semalarında! İşte Güneş'in D. Kiev maçı 11'i
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Ağustos)
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! 01:16
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" 01:16
G.Saray Norveç'te kazandı! G.Saray Norveç'te kazandı! 01:16
G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon 01:16
G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:16
Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! 01:16
Daha Eski
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 01:16
Sultanlar set vermedi! Sultanlar set vermedi! 01:16
İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! 01:16
F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... 01:16
Beşiktaş genç oyuncunun transferini açıkladı! Beşiktaş genç oyuncunun transferini açıkladı! 01:16
Kartal'ın vazgeçilmeziydi... Artık F.Bahçe'de olmayacak! Kartal'ın vazgeçilmeziydi... Artık F.Bahçe'de olmayacak! 01:16