Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Rob Holding hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Rob Holding hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların son olarak Rob Holding ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Rob Holding hamlesi!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, özellikle savunma bölgesindeki sorunu çözebilmek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, daha önce de teklifte bulunduğu ancak Arsenal'in ayrılığına izin vermediği Rob Holding için İngiliz ekibinin kapısını yeniden çalmaya karar verdi. L'Equipe'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, daha önce 2.5 milyon euro önerse de kabul görmemişti. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Holding'i belirli bir kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna katmayı hedefliyor.

KİRALANMASI UYGUN

İngiliz basınındaki haberlerde, 27 yaşındaki Rob Holding'in kiralık olarak gönderilmesinin uygun olacağı ifade edilirken, "2016'da Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon euro'ya transfer olan Rob Holding güvenilirdi, ancak gerçek şu ki yeteri kadar şans bulamadı. Bulduğunda da beklenen patlamayı yapamadı. Bu nedenle kiralanması herkes için en iyisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

12

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 228 resmi karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki stoper Rob Holding bu periyotta 10 gol atarken, 2 de asist yaptı ve toplam 12 gole katkı sağladı. İngiliz oyuncu bu maçların 35'ini altyapı takımlarında geçirirken; Arsenal'de 162, Bolton'da 30, Bury'de de 1 mücadelede görev yaptı.

DİĞER
Son Dakika: Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ikinci kez anne oldu!
Türkiye gaz ihracatçısı oluyor! İşte adım adım başarı öyküsü
G.Saray'a Veratti'de kötü haber!
G.Saray'a Yunus piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Ramos açıklaması!
Beşiktaş'ın D. Kiev maçları kadrosu belli oldu!
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Salı
2023-2024 KYK yurt başvuruları ne zaman?
YKS geçen senenin puanını kullanabilir miyim?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Ramos açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Ramos açıklaması! 01:37
Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 01:37
İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi! İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi! 01:37
Kanarya zirveye yükseldi! İşte güncel puan durumu! Kanarya zirveye yükseldi! İşte güncel puan durumu! 01:37
F.Bahçe Samsun'da kazandı! F.Bahçe Samsun'da kazandı! 01:37
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 01:37
Daha Eski
Ankara'da puanlar paylaşıldı! Ankara'da puanlar paylaşıldı! 01:37
F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku! Yeni transferler oyuna devam edemedi F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku! Yeni transferler oyuna devam edemedi 01:37
Beşiktaş'ın D. Kiev maçları kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın D. Kiev maçları kadrosu belli oldu! 01:37
Filenin Sultanları 3'te 3 ile gruptan çıkmayı garantiledi! Filenin Sultanları 3'te 3 ile gruptan çıkmayı garantiledi! 01:37
İspanyollar duyurdu! Aslan'a sürpriz kanat İspanyollar duyurdu! Aslan'a sürpriz kanat 01:37
G.Saray'a Veratti'de kötü haber! G.Saray'a Veratti'de kötü haber! 01:12