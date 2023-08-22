TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Rob Holding hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, özellikle savunma bölgesindeki sorunu çözebilmek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, daha önce de teklifte bulunduğu ancak Arsenal'in ayrılığına izin vermediği Rob Holding için İngiliz ekibinin kapısını yeniden çalmaya karar verdi. L'Equipe'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, daha önce 2.5 milyon euro önerse de kabul görmemişti. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Holding'i belirli bir kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna katmayı hedefliyor.

KİRALANMASI UYGUN

İngiliz basınındaki haberlerde, 27 yaşındaki Rob Holding'in kiralık olarak gönderilmesinin uygun olacağı ifade edilirken, "2016'da Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon euro'ya transfer olan Rob Holding güvenilirdi, ancak gerçek şu ki yeteri kadar şans bulamadı. Bulduğunda da beklenen patlamayı yapamadı. Bu nedenle kiralanması herkes için en iyisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 228 resmi karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki stoper Rob Holding bu periyotta 10 gol atarken, 2 de asist yaptı ve toplam 12 gole katkı sağladı. İngiliz oyuncu bu maçların 35'ini altyapı takımlarında geçirirken; Arsenal'de 162, Bolton'da 30, Bury'de de 1 mücadelede görev yaptı.