Haberler Beşiktaş Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI (F. Karagümrük - Beşiktaş canlı yayın)

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI (F. Karagümrük - Beşiktaş canlı yayın)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Siyah beyazlılar ligin ilk maçında zorlu Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Alparslan Erdem'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük ise Beşiktaş karşısında galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:20
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI (F. Karagümrük - Beşiktaş canlı yayın)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş lige galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük taraftarı önünde zorlu karşılaşmadan puanlarla dönmek istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Adnan, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Onur, Muleka, Aboubakar.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 15. MÜSABAKA

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu iki ekip arasında oynanan son müsabaka ise 1-1'lik skor ile sonuçlandı.

KARTAL'DAN KADROYA 6 TAKVİYE

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku'nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic Emrecan Bulut ve Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı. Öte yandan Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandı.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

KARAGÜMRÜK YENİ TRANSFERLERİ İLE SAHNEDE!

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Takımın en golcü isimleri olan Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Andrea Bertolacci, Kerim Frei, Emiliano Viviano ve Colin Kazım Richards'la yollar ayrıldı. Transfer döneminde 3'ü kaleci olmak üzere kadrosunu 7 oyuncuyla takviye eden kırmızı-siyahlı ekip; Emre Bilgin, Furkan Beklevic, Matias Dituro, Marcus Rohden, Frederic Veseli, Ryan Mendes ve Can Keleş'le anlaşmaya vardı.

DİĞER
Son dakika haberi: Shakhtar Donetsk'ten Galatasaray'a şok! Tete transferi iptal mi oluyor?
Memura, emekliye yeni maaş! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı... Teklif nasıl yansıyacak kim, ne kadar alacak?
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer...
Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU
Emlak Konut Evleri THY kura çekilişi ne zaman 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom Olimpija Ljubljana maçına hazır! Cimbom Olimpija Ljubljana maçına hazır! 20:52
Fırtına'nın G.Saray mesaisi sürüyor! Fırtına'nın G.Saray mesaisi sürüyor! 20:48
F. Karagümrük - Beşiktaş | CANLI F. Karagümrük - Beşiktaş | CANLI 19:21
Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI 19:52
Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! 20:30
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 20:33
Daha Eski
Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri! Transferi... Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri! Transferi... 17:26
Fred ve Cengiz antrenmana çıktı! Fred ve Cengiz antrenmana çıktı! 17:29
Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu! Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu! 17:37
Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu! 17:44
Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i 18:05
Cengiz Ünder: Kulüp efsanesi olmak istiyorum Cengiz Ünder: Kulüp efsanesi olmak istiyorum 18:06