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Beşiktaş sahne alıyor! İşte Karagümrük maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'i Karagümrük maçıyla açıyor. Avrupa’da tam gaz giden siyah beyazlılar, lige de galibiyetle başlamak amacında. Moraller yerinde, taraftarı arkasında Kartal artık santrada... Teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. İşte Beşiktaş'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş sahne alıyor! İşte Karagümrük maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'de 2023-24 sezonunu bugün Karagümrük deplasmanında açacak. Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra takımla çalışmalara yeni başlayan Cenk Tosun görev yapamayacak.

KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Emre, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Veseli, Adnan, Rohden, Ljajic, Feghouli, Can

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

AVRUPA'DA 3'TE 3

UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanmanın moraliyle Süper Lig mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de lige flaş bir başlangıç yaparak iddiasını ortaya koyma amacında. Öte yandan taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş dün akşam yaptığı antrenmanla Karagümrük sınavının hazırlıklarını tamamladı. Kondisyon çalışmaları sonrası pas idmanı gerçekleştiren siyah beyazlılar ardından taktik çalışmalar yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman şut çalışması ile sona ererken oyuncuların neşeli olduğu gözlendi. Şenol hoca sık sık takıma uyarılarda bulundu.

YENİLER FORMA BEKLİYOR

Bu sezon kadroya katılan Emrecan Bulut, Onana, Amartey ve Rebic, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak. Onana, Konferans Ligi'nde Tiran ile yaptığı iki maçın yanı sıra Neftçi mücadelesinde sonradan oyuna girdi. Tiran rövanş maçında oyuna dahil olan Amartey ise Neftçi maçında 11'de oynadı.

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