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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaştı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süre önce görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya vardı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna önemli bir yıldızı daha katıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaştı!

Siyah-beyazlı ekip, bir süre önce İstanbul'a getirdiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'de mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaştı!

Sky Sports'ta yer alan habere göre Kartal, sağlık kontrolünden geçen İngiliz futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

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