BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna önemli bir yıldızı daha katıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna önemli bir yıldızı daha katıyor.
Siyah-beyazlı ekip, bir süre önce İstanbul'a getirdiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'de mutlu sona ulaştı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Kartal, sağlık kontrolünden geçen İngiliz futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Alex son olarak İngiliz devi Liverpool'da forma giymişti.
Oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor...