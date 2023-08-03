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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Tirana maçı sonrası flaş sözler! "Bu görüntüler olmadı"

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken bir üst tura yükseldi. Maçın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 23:59
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Tirana maçı sonrası flaş sözler! "Bu görüntüler olmadı"

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken tur atlamayı başardı.

Mücadelenin ardından ise teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Amartey geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Amartey, gayet uyumlu oynadı. Kendisini tebrik ediyorum.

Bizim dostluğumuz bozulmaz. Sahada şiddet görmek istemeyiz. Arnavutluk ile iyi ilişkilerimiz var. Bu görüntüler, olmadı. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Bunu gündem yapmamalıyız.

Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir.

Tirana ile ilgili konuşmak bana düşmez ama Hassani iyi bir oyuncu. İyi bir sol ayağı var. Bu zemin, böyle bir takıma da yakışmıyor. Bugün futbolun seyir zevki biraz kenarda kaldı.

Kaleci Selmani'ye de üzüldüm, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur.

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