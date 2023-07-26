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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Kadrosuna yıldız oyuncu takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı yönetim Philippe Coutinho için atağa kalktı. İşte detaylar... | BJK SON DAKİKA HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Kanat takviyesi için uzun zamandır ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'a Aston Villa'nın dünyaca ünlü yıldızı Coutinho'nun önerildiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Sambacının menajeri tarafından siyah beyazlı kulübe teklif edilmesiyle yönetimin de hummalı bir çalışmaya başladığı kaydedilmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sol kanat için çetin bir pazarlık yaptığı yönünde...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Buna göre siyah beyazlı yönetimin oyuncunun menajeriyle yapılan son pazarlıklarda sambacının istediği maaşı 4 milyon euro seviyesine kadar indirdiği ve daha da aşağı çekmek için çaba harcadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

20 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın 3.5 milyon gibi bir rakama inmesi durumunda hemen sözleşme imzalatmak istediği de kulislerde konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Yönetimin, Coutinho'yla anlaşması halinde hemen kulübüyle de masaya oturmayı planladığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Liverpool'dan 2018 yılında 135 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, burada tutunamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Coutinho, sonrasında Bayern Münih'e kiralanmış, ardından son olarak geçen yıl 20 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Coutinho'nun kupa koleksiyonunda başta Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere birçok önemli başarı var.

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