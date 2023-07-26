TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Philippe Coutinho'dan müjdeli haber!

Kanat takviyesi için uzun zamandır ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'a Aston Villa'nın dünyaca ünlü yıldızı Coutinho'nun önerildiği iddia edilmişti.
Sambacının menajeri tarafından siyah beyazlı kulübe teklif edilmesiyle yönetimin de hummalı bir çalışmaya başladığı kaydedilmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sol kanat için çetin bir pazarlık yaptığı yönünde...
Buna göre siyah beyazlı yönetimin oyuncunun menajeriyle yapılan son pazarlıklarda sambacının istediği maaşı 4 milyon euro seviyesine kadar indirdiği ve daha da aşağı çekmek için çaba harcadığı belirtildi.