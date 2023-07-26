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Beşiktaş Avrupa'da 231. kez sahne alıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 231. kez sahne alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:42
Beşiktaş Avrupa'da 231. kez sahne alıyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 230 müsabakada 84 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda fileleri 299 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 346 gol gördü.

AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

  • Organizasyon
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
  • 89
  • 27
  • 19
  • 43
  • 89
  • 153
  • UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
  • 121
  • 53
  • 24
  • 44
  • 189
  • 155
  • Kupa Galipleri Kupası
  • 20
  • 4
  • 4
  • 12
  • 21
  • 38
  • TOPLAM
  • 230
  • 84
  • 47
  • 99
  • 299
  • 346

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenilmişti.

AVRUPA'DA RAKİPLERİNİ 116. KEZ AĞIRLAYACAK

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada 116. maçını yapacak.

Beşiktaş, sahasında oynadığı 115 müsabakanın 57'sini kazandı, 26'sında berabere kaldı, 32'sinden ise mağlup ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 173 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 122 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor. Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Cenk Tosun ise siyah-beyazlı formayla Avrupa arenasında 11 gole imza attı.

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