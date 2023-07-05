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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar sol kanada takviye kapsamında gündemine Kristoffer Velde'yi aldı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 08:49 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Sol kanat için arayış içinde olan Beşiktaş, daha önce Trabzonspor'un da istediği Kristoffer Velde için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Sabah'ta yer alan habere göre Polonya'nın Lech Poznan takımıyla 2025 aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilk teması kuran siyah-beyazlı yönetim, mali şartlar üzerinden görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Norveç Milli Takımı forması da giyen 23 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu bakması sonrası transfer ön sıraya alındı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Çok sayıda talibi olan genç futbolcunun takımından ayrılmaya sıcak bakması, pazarlıklarda avantaj olarak değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Bu sezon 48 maça çıkan Velde, 16 gol atıp 7 asist kaydetti.

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