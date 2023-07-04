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Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Resmi temaslar başladı

Transferde şu ana kadar beklenen hamleleri yapamayan Beşiktaş bombayı patlatıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın Gustavo Scarpa’nın kulübü Nottingham Forest ile masaya oturduğu ortaya çıktı. Brezilyalı isme İtalya ve Almanya’dan da ciddi talipler olduğu vurgulandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Resmi temaslar başladı

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu sonrası 10 numara arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Gustavo Scarpa'ya kancayı attı. Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Brezilya futbolcunun kulübü Nottingham Forest ile masaya oturduğu ortaya çıktı. Ocak ayında Palmeiras'tan bedelsiz olarak İngiltere'nin yolunu tutan Scarpa beklediğini bulamamış ve performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Nottingham'dan ayrılma kararı alan 29 yaşındaki futbolcu konusunda Beşiktaş'ın resmi transfer girişimlerine başladığı belirtiliyor.

BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Siyah-Beyazlılar'ın Gustavo Scarpa'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Yunanistan ve ülkesi Brezilya'dan da çok sayıda talibi olan yıldız futbolcunun kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

1 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

Yönetimin mali şartları oldukça zorlu olan Scarpa için her türlü fedakarlığı yapacağı da belirtiliyor. Brezilya'da Palmeiras ve Fluminense formalarını giyen Scarpa, 237 maçta 33 gol atıp 58 asist yaptı. 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu, iki kanatta da oynayabiliyor.

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