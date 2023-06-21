Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Mehmet Büyükekşi'nin 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözleri için ne diyeceksiniz?" sorusuna Ahmet Nur Çebi şu yanıtı verdi:

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ikinci Başkanımız Engin Baltacı arasındaki diyaloğu sordunuz. TFF Başkanı ile huzursuzluk yaşıyoruz. Saygısızlık yapmadan fikirlerimizi paylaşıyoruz. İlişkilerimiz Ahmet Nur Çebi - Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil. Beşiktaş - TFF ilişkisi. Bazen konular şahsileştiriliyor. Bu açıklamayı şahsi ve kızgınlıkla söylenmiş bir cümle olarak ümit ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni, ağabeyi olan Beşiktaş'ı 'Umursamıyorum' diyemezsiniz. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz. Beşiktaş'ı umursayacağını, görevini yapacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi şansı yok. Herkes, Beşiktaş'ı umursamak zorunda.

"DURSUN ÖZBEK AĞABEYİMDİR AMA..."

Bir sözüm de boy boy demeç veren rakiplerimize... Dediler ki, 'Depremde takımlar çekildi, haksızlık var.' Ne istiyorsun kardeşim? 6 puan mı? Sil. Yine geridesiniz.' Hep söylemişimdir, bizler birbirimizin aile dostuyuz. Siz kalkar, şampiyon olduğunuz gece '6 puan verdim, 3 puan verdim ne olacak?' derseniz, sizi üzecek cümleler duyarsınız. Abimdir, Dursun başkanı gerçekten severim ancak bunu söylerken yüz ifadeniz ve tavrınız da üzücü. Ne ekersiniz, onu biçersiniz. O gün öyle bir konuşma yaparsanız, sizi üzecek cevaplar alırsınız.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI HAKKINI KORUR"

TFF kurullarına isim önermeyi düşünmüyorum. Beşiktaş camiasından birilerini arzu ediyorlarsa kendileri bulurlar. Bu onların sorumluluğunda olan bir şeydir. Beşiktaş'tan birileri olmuş olmamış çok da önemli değil. Beşiktaş taraftarı hakkını korur. İbra konusuna gelince, bugün yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Ama yapacaklarını dinleyeceğiz, gidişatı görmemiz lazım.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Romain Saiss ve Gedson Fernandes önemli oyuncular. Premier Lig ve dünyanın gözü Gedson'un üzerinden. Teklifler geliyor ama gönlüm el vermiyor. Alacağımız parayla ekonomik sıkıntıları bitirebiliriz. Talepler var ama görüşmeler yok! Taleplere soğuk bakıyoruz. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitmek taraftarı değil. Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarılı sezon geçirdi. Gelen talepler var. 'Yolumu açar mısınız?' dedi ama olmazsa, 'Beşiktaş'a zarar vermem' diyen bir oyuncu. Kamuoyu gelecekleri beklemek zorunda. Görüşlerimiz yola devam. Yarın ne olur bilemiyoruz.