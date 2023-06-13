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Beşiktaş'a bedava transfer! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 10:38
Beşiktaş'a bedava transfer! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Yeni sezonda Atiba'nın yerine ön libero arayışında olan Beşiktaş, Ajax'la sözleşmesi biten Avusturyalı Florian Grillitsch için harekete geçti.

Beşiktaş'a bedava transfer! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Ancak oyuncuyla Werder Bremen ve Hoffenheim de ilgileniyor. 27 yaşında ve 1.87 boyundaki oyuncu bu sezon Ajax formasıyla 18 maçta sadece 623 dakika oynadı.

Beşiktaş'a bedava transfer! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

8 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu daha önce de Almanya'da Werder Bremen ve Hoffenheim takımlarında forma giydi.

Beşiktaş'a bedava transfer! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Ancak Hollanda'da bekleneni veremedi. 35 kez Avusturya Milli Takımı'nın da formasını giyen oyuncu, burada 1 de gol atmayı başardı.

Beşiktaş'a bedava transfer! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Akşam'da yer alan haberde Alman ekiplerinin yanı sıra Betis'in de oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor. İsviçreli yıldızın adı bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılıyordu.

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