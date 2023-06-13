Beşiktaş'a bedava transfer! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Yeni sezonda Atiba'nın yerine ön libero arayışında olan Beşiktaş, Ajax'la sözleşmesi biten Avusturyalı Florian Grillitsch için harekete geçti.
Yeni sezonda Atiba'nın yerine ön libero arayışında olan Beşiktaş, Ajax'la sözleşmesi biten Avusturyalı Florian Grillitsch için harekete geçti.
Ancak oyuncuyla Werder Bremen ve Hoffenheim de ilgileniyor. 27 yaşında ve 1.87 boyundaki oyuncu bu sezon Ajax formasıyla 18 maçta sadece 623 dakika oynadı.
8 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu daha önce de Almanya'da Werder Bremen ve Hoffenheim takımlarında forma giydi.