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Muleka için bekleyiş

Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı. Muleka'dan beklediği performansı bulamayan Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon euro seviyesinde teklif gelmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Muleka için bekleyiş
Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı. Muleka'dan beklediği performansı bulamayan Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon euro seviyesinde teklif gelmişti.
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