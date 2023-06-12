Muleka için bekleyiş

Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı. Muleka'dan beklediği performansı bulamayan Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon euro seviyesinde teklif gelmişti.
Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı. Muleka'dan beklediği performansı bulamayan Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon euro seviyesinde teklif gelmişti.