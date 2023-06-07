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BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Şenol Güneş ile büyük çıkış yakalayan Beşiktaş, kazanması halinde sezonu ikinci sırada tamamlayacak. Beşiktaş'ta 4 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 19:20
BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1'de şifresiz izleyebilirsiniz.

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SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİLİK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.
Şenol Güneş'in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.

KARTAL'IN İÇ SAHA KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında da 12 gol gördü.
Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.

ARTHUR MASUAKU SON MAÇTA YOK

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Kartal'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

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