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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Kasımpaşa maçında 3 değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında son oynadıkları Adana Demirspor müsabakasının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Kasımpaşa maçında 3 değişiklik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında son oynadıkları Adana Demirspor müsabakasının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında son oynadıkları Adana Demirspor mücadelesinin 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Roman Saiss, Omar Colley ve Nathan Redmond'ın yerine Necip Uysal, Welinton ve Jackson Muleka'ya şans verdi.

Kartal, Kasımpaşa'ya karşısına; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Welinton De Souza, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'i ile çıktı.

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