Haberler Beşiktaş Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

Son dakika spor haberi: Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Şenol Güneş'in PFDK'dan aldığı ceza hakkında eleştiride bulunan Sinan Vardar, "Jesus'un sözleri sadece eleştiri oluyor da, Güneş'in sözleri neden sizleri rahatsız ediyor ki!" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 10:11
Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

"Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçen hafta yaptığı açıklamada, Süper Lig'in sezon sonunda tescil edilmesine karşı çıkacaklarını ifade etti. Bu sözlerin ardından Şenol Güneş'in, "Bu lig hem mantıksız, hem de hukuksuz" sözleri ve Beşiktaş'ın UEFA'ya başvurması, futbol kamuoyunda büyük ses getirdi.

Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

UEFA tercihen yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili bütün sezonda oynadıkları maçların geçersiz sayılması tercihinin kullanılması gerektiğini öneriyor. Ama UEFA'nın, ülke futbol federasyonlarının aldığı kararlara da karışmadığını biliyoruz.

Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

Beşiktaş'ın yaptığı ligin tescil edilmemesi yönündeki tavrının yanı sıra Çebi ve Güneş'in açıklamalarına büyük destek geldi. Çebi ve Güneş, bu sezon yaşanan haksızlıkların giderilmesi için doğruları savundu ama zaman zaman da trollerin saldırısına uğradılar. Şenol Hoca'nın bu sözleri sonrası TFF hemen cezayı kesti ve usta teknik adamı para cezasına çarptırdı.

Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

Beşiktaş'a ceza vermeyi alışkanlık haline getiren TFF, geçtiğimiz hafta siyah beyazlı taraftarlara verdiği cezayla gelecek sezonu da açmıştı. Beşiktaş tribünlerinin büyük çoğunluğu verilen ceza nedeniyle gelecek sezonun ilk maçında cezalı duruma düştüler.

Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

Dikkatinizi çekerim daha bu sezon bitmedi! Beşiktaş'a cezalar kesmekten başka doğru icraatını göremediğimiz TFF, 120. yılını kutlayan bu büyük camiayı sindireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Şenol Hoca, yıllarını futbola vermiş biri olarak bu sözleri söylüyorsa bunun dikkatle irdelenmesi gerekir. Ki, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, defalarca Süper Lig'in kalitesiz bir lig olduğunu ve burada şampiyon olmanın hiçbir anlam taşımadığını söyledi.

Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

Jesus'un sözleri sadece eleştiri oluyor da, Güneş'in sözleri neden sizleri rahatsız ediyor ki! Futbol adamları görüşlerini belirtmeli ve bunlar tartışmaya açık olmalı. TFF, kendi başarısızlığını boşuna örtmeye çalışmasın. Güneş balçıkla sıvanmaz... Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsanız!.."

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