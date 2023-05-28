Flaş sözler! "Jorge Jesus rahatsız etmiyor da Şenol Güneş mi ediyor?"

Dikkatinizi çekerim daha bu sezon bitmedi! Beşiktaş'a cezalar kesmekten başka doğru icraatını göremediğimiz TFF, 120. yılını kutlayan bu büyük camiayı sindireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Şenol Hoca, yıllarını futbola vermiş biri olarak bu sözleri söylüyorsa bunun dikkatle irdelenmesi gerekir. Ki, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, defalarca Süper Lig'in kalitesiz bir lig olduğunu ve burada şampiyon olmanın hiçbir anlam taşımadığını söyledi.