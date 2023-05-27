Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi. Premier Lig'den düşen Southampton'ın stoperi Duje Caleta-Car'ın Kartal'ın gündemine geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:25
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, menajerler de siyah-beyazlı kulübe oyuncu üzerine oyuncu önermeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

Uzun zamandır sağ stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri daha geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

Menajerler, Premier Lig'den düşen Southampton'un Hırvat stoperi Duje Caleta-Car'ı siyah-beyazlılara önerdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

Sezon başında 8 milyon Euro'ya Marsilya'dan alınan 1.92'lik stoperin Championship'te oynamak istemediği için Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

DENAYER LİSTE BAŞI

Teknik direktör Güneş'in sağ stoper için ilk tercihi Süper Ligi tanıyan Jason Denayer. Alternatifler üzerinde de görüşmeler devam ediyor. Belçikalı oyuncu için bir başka olumlu nokta ise bonservis ödenmeden alınabilecek olması. Şenol Güneş verdiği transfer raporunda özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginde düşen takımların izlenmesini talep etmişti. Yönetim, 27 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e bonservis imza parası talebi olmaması halinde olumlu bakıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

İTALYAN BOĞASI GÜNDEMDE

Siyah-beyazlıların stoper listesine İtalyan bir yıldız daha eklendi. Savunma bölgesinin en etkili isimlerin Çizme'de görev yapan oyunculardan çıkması nedeniyle rotasını İtalya'ya çeviren yönetim Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Daniele Rugani için devreye girdi. 1994 doğumlu stoperin Juventus'tan ayrılmaya karar verdiği, fakat bir sezon sonra bitecek sözleşmesi nedeniyle 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli var. Tecrübeli oyuncuya Yunanistan'dan Olympiakos ve Atina 4 yıllık sözleşme önerirken; İspanya'dan Getafe, Sevilla ve Valencia da ilgi gösteriyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray pastanın çileğini buldu! Erden Timur transferde çıldırdı...
"Wanda olmasaydı Icardi'yi düşünürdüm" Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
F.Bahçe'de Jorge Jesus krizi! Ali Koç geri adım attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!
Başkan Çebi'den yabancı kuralı açıklaması!
İstanbul barajlarında son durum 27 Mayıs Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda baraj var mı?
29 Mayıs'ta okullar tatil mi 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angers - Troyes maçı saat kaçta? Angers - Troyes maçı saat kaçta? 10:17
G.Saray'ı övdü! "Harika bir takım kurdular" G.Saray'ı övdü! "Harika bir takım kurdular" 10:09
Maxi Gomez'e sürpriz talip! Takımdan ayrılıyor Maxi Gomez'e sürpriz talip! Takımdan ayrılıyor 10:07
Yeni takımı belli oldu! G.Saray'a dev rakam Yeni takımı belli oldu! G.Saray'a dev rakam 09:53
Valencia'nın yerine geliyor! Temaslar sıklaştı Valencia'nın yerine geliyor! Temaslar sıklaştı 09:37
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! 09:28
Daha Eski
Opsiyonunu kullandılar Opsiyonunu kullandılar 01:18
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:17
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:13
Tecrübesiyle Eyüp Tecrübesiyle Eyüp 01:05
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:58
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:57