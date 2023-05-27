BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a sürpriz stoper! Duje Caleta Car önerildi

İTALYAN BOĞASI GÜNDEMDE

Siyah-beyazlıların stoper listesine İtalyan bir yıldız daha eklendi. Savunma bölgesinin en etkili isimlerin Çizme'de görev yapan oyunculardan çıkması nedeniyle rotasını İtalya'ya çeviren yönetim Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Daniele Rugani için devreye girdi. 1994 doğumlu stoperin Juventus'tan ayrılmaya karar verdiği, fakat bir sezon sonra bitecek sözleşmesi nedeniyle 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli var. Tecrübeli oyuncuya Yunanistan'dan Olympiakos ve Atina 4 yıllık sözleşme önerirken; İspanya'dan Getafe, Sevilla ve Valencia da ilgi gösteriyor.