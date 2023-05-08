Haberler Beşiktaş Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine sayılı hafta kala yaz transfer dönemi için arayışlar hızlandı. Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapacağı takviyeler merak edilirken, siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:20
Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, 33. haftada Giresunspor deplasmanına konuk oldu.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Süper Lig'de sezonun bitimine sayılı hafta kala yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

BEŞİKTAŞ ZAJC'TAN VAZGEÇMİYOR

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Miha Zajc transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Milliyet'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, ciddi derecede Zajc'ın menajerleriyle temas halinde.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sloven futbolcunun yurt dışından da talipleri olduğu ve iyi teklifler aldığı belirtildi.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

ÖNCELİK YURT DIŞI TEKLİFLERİ VE FENERBAHÇE

Beşiktaş yönetiminin Zajc için bir ön görüşme gerçekleştirdiği ancak oyuncunun menajerinin önceliklerinin yurt dışından gelen tekliflerin ve Fenerbahçe'nin olduğu aktarıldı.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta süre aldı.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sloven yıldız, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek 7 gole doğrudan etki etti.

Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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