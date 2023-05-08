Süper Lig'de yılın transferi! Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, 33. haftada Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçe'nin golü Batshuayi'den (p) gelirken, Giresunspor'un golünü Bajic kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 68'e yükselterek maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Üst sıralara tırmanmak için mücadelesini sürdüren Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun'dan gelirken, Antalyaspor'un Ömer Toprak ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Maç fazlası da bulunan Kara Kartal, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitlerken, lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi.
Süper Lig'de sezonun bitimine sayılı hafta kala yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.
Yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ ZAJC'TAN VAZGEÇMİYOR
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Miha Zajc transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, ciddi derecede Zajc'ın menajerleriyle temas halinde.
Sloven futbolcunun yurt dışından da talipleri olduğu ve iyi teklifler aldığı belirtildi.
ÖNCELİK YURT DIŞI TEKLİFLERİ VE FENERBAHÇE
Beşiktaş yönetiminin Zajc için bir ön görüşme gerçekleştirdiği ancak oyuncunun menajerinin önceliklerinin yurt dışından gelen tekliflerin ve Fenerbahçe'nin olduğu aktarıldı.
Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta süre aldı.
Sloven yıldız, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek 7 gole doğrudan etki etti.
Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.