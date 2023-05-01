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Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan galip ayrılan taraf oldu. A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski yıldızı Necati Ateş, Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte Ateş'in derbi yorumları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:09
Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

İşte Ateş'in Beşiktaş - Galatasaray maçı yorumları...

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

BEŞİKTAŞ ÇOK NET BİR GALİBİYET ALDI

"Beşiktaş ilk maçı 2-1 kaybetmişti, ikinci maçını 3-1 kazandı. İkili averajı da kazanmış aldı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, çok net bir galibiyet aldı.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarıda şiir gibi bir Galatasaray var. Kaleden alan, orta sahadan devam eden istediği gibi hücum yapabilen bir takım görüntüsündeydi. Şiir gibi de bir gol attılar. O gol oldu ama Beşiktaş golden sonra uyandı.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

GALATASARAY 20. DAKİKADAN SONRA MAÇIN HİÇBİR YERİNE GİREMEDİ

Beşiktaş gol yemeden önce toptan uzak, rakibinden uzak bir oyun oynuyordu. Zaten 20. dakikadan sonra Galatasaray maçın hiçbir yerine giremedi, pozisyon da üretemedi"

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bir tokat yersin ayılırsın derler ya, Beşiktaş'a da öyle oldu. Adekugbe - Kerem tarafını felç etti Beşiktaş. 45-59 arası Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonları sayamadım.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın iki golünde, rakip kaleye sırtı dönük arkadaşına göbeğe pas atma, bir de stoperler açılmış. Amir çok iyi oraya girdi ve değerlendirdi. Muslera - Oliveira işbirliğiyle Galatasaray geri düşmüş oldu.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

MAÇIN ADAMI GEDSON'DUR

İkinci golden sonra da Beşiktaş öyle bir ivme yakaladı ki. Gedson bugün tek başına oynadı. 6 oyuncuya bedel oynadı. En çok dribling yapan, faul alan, baskı yapan top kapan adamdı. Gol atanlar değil, maçın adamı Gedson'dur.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

MERTENS MAÇA GELMEDİ

Ligimizde dikine gidebilen, adam geçebilen oyuncu çok az. Mertens bence bugün maça gelmedi, inanılmaz kötü oynadı. Öyle olunca Icardi de gözükemiyor. Kerem de saman alevi gibiydi.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

OKAN HOCANIN SOL BEKE ÇARE BULMASI LAZIM

Galatasaray biraz kımıldar gibi oldu ama olmadı. Adekugbe Türk statüsünde olduğu için muhtemelen tercih ediliyor ama bu maçtan sonra özellikle oraya Okan hocanın çare bulması lazım. Dubois veya Kazımcan orada oynar bundan sonra. Çok ciddi zaaf veriyor ordan Galatasaray.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

OLIVEIRA'NIN ÇIKMASI DOĞRU DEĞİLDİ

Golü yemelerine rağmen Oliveira'nın çıkması bence doğru değildi. Topu kullanması, golde de gördük ara pasını mesela çıkması bence yanlıştı. Midtsjö top kapar, sana istediğin hakimiyeti verir orta sahada ama Oliveira'yla aynı tip değildir.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

GOMIS'I NEDEN ZAMANINDA OYUNA SOKMADINIZ

Gomis'i madem affettiniz niye oyuna sokmadınız zamanında. Golde hata yapmasına rağmen Oliveira'yı çıkarmak yerine Toreira çıkabilirdi. 2-1 olmuş zaten ileriye atabilirdiniz Oliveira'yı. 2-1'den sonra 3-1'i görerek ikili avarajı da rakibinize vermiş oldunuz.

Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı ama Galatasaray'ın bu kadar kötü oynayacağını da kimse düşünmüyordu."

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