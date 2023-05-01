Necati Ateş Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleriyle 3-1 yenerek kritik maçtan 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray'ın tek golüyse Mauro Icardi'den geldi.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 65'e yükseltirken şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray ise 70 puanda kaldı.
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski yıldızı Necati Ateş, dev derbiyi TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
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İşte Ateş'in Beşiktaş - Galatasaray maçı yorumları...
BEŞİKTAŞ ÇOK NET BİR GALİBİYET ALDI
"Beşiktaş ilk maçı 2-1 kaybetmişti, ikinci maçını 3-1 kazandı. İkili averajı da kazanmış aldı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, çok net bir galibiyet aldı.
İlk yarıda şiir gibi bir Galatasaray var. Kaleden alan, orta sahadan devam eden istediği gibi hücum yapabilen bir takım görüntüsündeydi. Şiir gibi de bir gol attılar. O gol oldu ama Beşiktaş golden sonra uyandı.
GALATASARAY 20. DAKİKADAN SONRA MAÇIN HİÇBİR YERİNE GİREMEDİ
Beşiktaş gol yemeden önce toptan uzak, rakibinden uzak bir oyun oynuyordu. Zaten 20. dakikadan sonra Galatasaray maçın hiçbir yerine giremedi, pozisyon da üretemedi"
Bir tokat yersin ayılırsın derler ya, Beşiktaş'a da öyle oldu. Adekugbe - Kerem tarafını felç etti Beşiktaş. 45-59 arası Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonları sayamadım.
Beşiktaş'ın iki golünde, rakip kaleye sırtı dönük arkadaşına göbeğe pas atma, bir de stoperler açılmış. Amir çok iyi oraya girdi ve değerlendirdi. Muslera - Oliveira işbirliğiyle Galatasaray geri düşmüş oldu.
MAÇIN ADAMI GEDSON'DUR
İkinci golden sonra da Beşiktaş öyle bir ivme yakaladı ki. Gedson bugün tek başına oynadı. 6 oyuncuya bedel oynadı. En çok dribling yapan, faul alan, baskı yapan top kapan adamdı. Gol atanlar değil, maçın adamı Gedson'dur.
MERTENS MAÇA GELMEDİ
Ligimizde dikine gidebilen, adam geçebilen oyuncu çok az. Mertens bence bugün maça gelmedi, inanılmaz kötü oynadı. Öyle olunca Icardi de gözükemiyor. Kerem de saman alevi gibiydi.
OKAN HOCANIN SOL BEKE ÇARE BULMASI LAZIM
Galatasaray biraz kımıldar gibi oldu ama olmadı. Adekugbe Türk statüsünde olduğu için muhtemelen tercih ediliyor ama bu maçtan sonra özellikle oraya Okan hocanın çare bulması lazım. Dubois veya Kazımcan orada oynar bundan sonra. Çok ciddi zaaf veriyor ordan Galatasaray.
OLIVEIRA'NIN ÇIKMASI DOĞRU DEĞİLDİ
Golü yemelerine rağmen Oliveira'nın çıkması bence doğru değildi. Topu kullanması, golde de gördük ara pasını mesela çıkması bence yanlıştı. Midtsjö top kapar, sana istediğin hakimiyeti verir orta sahada ama Oliveira'yla aynı tip değildir.
GOMIS'I NEDEN ZAMANINDA OYUNA SOKMADINIZ
Gomis'i madem affettiniz niye oyuna sokmadınız zamanında. Golde hata yapmasına rağmen Oliveira'yı çıkarmak yerine Toreira çıkabilirdi. 2-1 olmuş zaten ileriye atabilirdiniz Oliveira'yı. 2-1'den sonra 3-1'i görerek ikili avarajı da rakibinize vermiş oldunuz.
Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı ama Galatasaray'ın bu kadar kötü oynayacağını da kimse düşünmüyordu."