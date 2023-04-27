BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Ocak ayı benim için doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ancak gelecek yaz için hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Bunlar arasında İtalya'ya dönmek de var. Bazı teklifler geldi. Buraya gelmeden önce aralık ayına kadar beklemiştim bir daha bu kadar uzun süre bekleme hatasına düşmeyeceğim.