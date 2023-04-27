BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, bu sezon ligde attığı 19 golle adından sıkça söz ettiriyor.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, bu sezon ligde attığı 19 golle adından sıkça söz ettiriyor.
Birçok kulübün listesine giren 32 yaşındaki İtalyan yıldız, gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda transfer sorusunu da yanıtladı.
Ocak ayı benim için doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ancak gelecek yaz için hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Bunlar arasında İtalya'ya dönmek de var. Bazı teklifler geldi. Buraya gelmeden önce aralık ayına kadar beklemiştim bir daha bu kadar uzun süre bekleme hatasına düşmeyeceğim.
Borini ayrıca Türkiye'de kalması durumunda Türkçe öğreneceğini de söyledi ve şunları kaydetti:
Kendimle bir anlaşma yaptım. Burada kalırsa Türkçe'ye daha ciddi şekilde çalışacağım. Birkaç kelime biliyorum. İngilizce ve İspanyolca konuşuyorum, Türkçe'de ise sıfırdan başlamam gerek. Bu çok zor olacak.