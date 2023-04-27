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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir dönem geçiren Fabio Borini, Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti. İtalya'dan da talipleri olan tecrübeli yıldız, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:56 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:03
TUĞÇE ERGİNKOÇ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, bu sezon ligde attığı 19 golle adından sıkça söz ettiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Birçok kulübün listesine giren 32 yaşındaki İtalyan yıldız, gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda transfer sorusunu da yanıtladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Beşiktaş'ın listesinde yer alan Borini, "Ocak ayında İtalya'ya dönmediniz. Teklifler var. Özellikle de Hellas Verona... Şimdi de Beşiktaş'ın teklifi var. Ama kulübünüz minimum 1 milyon euro istiyor. Bu sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir oyuncu için fazla değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Ocak ayı benim için doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ancak gelecek yaz için hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Bunlar arasında İtalya'ya dönmek de var. Bazı teklifler geldi. Buraya gelmeden önce aralık ayına kadar beklemiştim bir daha bu kadar uzun süre bekleme hatasına düşmeyeceğim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Borini ayrıca Türkiye'de kalması durumunda Türkçe öğreneceğini de söyledi ve şunları kaydetti:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Kendimle bir anlaşma yaptım. Burada kalırsa Türkçe'ye daha ciddi şekilde çalışacağım. Birkaç kelime biliyorum. İngilizce ve İspanyolca konuşuyorum, Türkçe'de ise sıfırdan başlamam gerek. Bu çok zor olacak.

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