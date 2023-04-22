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Stopere Fransız kule

Sezon sonunda Saiss’i göndermeyi planlayan siyah-beyazlılar St.Etienne’nin 1.93’lük savunmacısı Mickael Nade’i bitirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Stopere Fransız kule

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, özellikle savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıları önümüzdeki yıl yaşamamak için önceliğini bu mevkiye vermiş durumda. Faslı yıldız Romain Saiss'in sezon sonunda ayrılacağı iddiaları ortada dolanırken, Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ouest France'ta yer alan habere göre; St.Etienne ile yollarını ayırmayı düşünen Mickael Nade ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın öne çıktığı belirtildi. Haberde geçtiğimiz kış ABD, Rusya ve Türkiye'den teklifler alan ancak transferi gerçekleşmeyen 1.93 boyundaki stoper için yaz transfer döneminin oldukta hareketle geçeceği ifade edildi. Beşiktaş'ın, Saiss'in yerine sol stoper aradığı ortamda 24 yaşındaki Fransız yıldızın transferinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 109 maça çıkan Fransız stoper Nade, bu periyotta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist 109 yaptı. Nade'nin, St.Etienne ile sözleşmesi önümüzdeki sene sona eriyor.

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