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BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada, Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 19:28 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 20:25
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 9 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 16. RANDEVU

İki takım, daha önce Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, Giresunspor ise 2 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. İkili arasındaki 5 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kara Kartal, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

KARTAL BU SEZON EVİNDE 1 KEZ KAYBETTİ

2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir'den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

GİRESUNSPOR'UN DIŞ SAHA KARNESİ

Süper Lig'deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı elde etti. Yeşil-beyazlılar, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Beşiktaş ile Giresunspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sarper Barış Saka olacak.

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