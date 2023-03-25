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Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 19:48
Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yan top çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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